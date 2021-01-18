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مقتل 4 من رجال الشرطة وفقدان خامس في هجوم مسلح بنيجيريا

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مقتل 4 من رجال الشرطة وفقدان خامس في هجوم مسلح بنيجيريا مقتل 4 من رجال الشرطة وفقدان خامس في هجوم مسلح بنيجيريا
100 مسلح هاجموا 16 شرطياً على طريق سريع بولاية كانو

مقتل 4 من رجال الشرطة وفقدان خامس في هجوم مسلح بنيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية، الأحد، عن مقتل أربعة ضباط شرطة وفقدان خامس، بهجوم نفذته عصابة مسلحة من قطاع الطرق شمال غرب البلاد يوم الجمعة الماضي وفقاً لرويترز.

وتفصيلاً، قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية النيجيرية في بيان له: "نحو مئة مسلح هاجموا 16 من ضباط الشرطة على طريق سريع أثناء عودتهم إلى مقرهم بولاية كانو".

وتجوب جماعات مسلحة من قطاع الطرق منطقة شمال غرب نيجيريا وترتكب جرائم مثل السطو المسلح والخطف وسرقة الماشية والقتل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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