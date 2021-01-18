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تدين مصادقة إسرائيل على إنشاء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

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مصر تدين مصادقة إسرائيل على إنشاء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية تدين مصادقة إسرائيل على إنشاء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

مصراوي Masrawy

12:38 ص الإثنين 18 يناير 2021

القاهرة - (أ ش أ):

دانت مصادقة السلطات الإسرائيلية على مشروع إنشاء ٧٨٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المُحتلة، باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأحد، مجددًا رفض مصر التام لاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك بالقدس الشرقية، وأهمية الوقف الكامل لها.

كما أعرب المتحدث مجددًا عن قلق مصر مما تمثله هذه الأنشطة من تقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين، فضلًا عما تفرضه من تحديات أمام المساعي الحثيثة المبذولة حاليًا بهدف دفع عملية السلام واستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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