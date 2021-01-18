أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول -
وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية" -
الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19 -
المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية -
جريمة بشعة .. يجرد رضيعته من ملابسها بالشارع في البرد القاسي -
الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة -
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية -
الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تشرد عشرات الألاف من الأشخاص جراء العواصف المطيرة شمال سوريا

Print
تشرد عشرات الألاف من الأشخاص جراء العواصف المطيرة شمال سوريا تشرد عشرات الألاف من الأشخاص جراء العواصف المطيرة شمال سوريا

مصراوي Masrawy

12:20 ص الإثنين 18 يناير 2021

دمشق - ( د ب أ ):

تشرد عشرات الألاف من المدنيين في مناطق شمال سوريا بعدما جرفت العواصف المطيرة خيامهم في شمال سوريا.

ووصف مدير أحد المخيمات في محافظة إدلب وضع المخيمات بأنه كارثي بسبب العاصفة المطيرة التي بدأت منذ يوم أمس السبت وجرفت عشرات الخيام في مخيمات أطمة وكفر عويد وباب الهوى وسرمده وبرشين ومخيمات اعزاز وعفرين في ريف إدلب .

وأكد المدير ،الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأحد إن العاصفة المطيرة تسببت بتشريد أكثر من مئة ألف شخص على الأقل.

من جهة أخرى، ناشدت الرابطة السورية لحقوق اللاجئين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية وكذلك جامعة الدول العربية ومن خلفها جميع الجهات العاملة في الشأن الإنساني التدخل العاجل والسريع لإنقاذ النازحين في مخيمات شمال غربي سوريا ومخيم الركبان ومخيمات لبنان في ظل المأساة التي يتعرض لها النازحون بعد تعرض معظم المخيمات لعاصفة مطيرة اجتاحت المنطقة وأدت لسيول وتلف عدد كبير من الخيام وانتشار الأمراض والأوبئة بفعل البرد وإنعدام مواد التدفئة وادنى مقومات الحياة.

وينتشر في مناطق شمال وغرب سوريا حوالي 1400 مخيم يعيش فيها حوالي مليون و300 نسمة اغلبهم نازحون من مناطق ادلب وحماة وريف حلب وباقي المناطق السورية حيث يتخذون من الحدود السورية التركية ملاذا لهم بعيداً عن مناطق الاشتباك والقصف .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

شبكة عيون الإخبارية