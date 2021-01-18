6  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة وضباب وتدنٍّ بمدى الرؤية

★ ★ ★ ★ ★

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة البرك والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد الباحة أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والريث والطوال وبيش وجازان وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد مكة المكرمة ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والمويه، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين. كما تشهد المنطقة أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة، تشمل الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة خليص والقنفذة والليث ورابغ وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وحقل وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.