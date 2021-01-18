أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول -
وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية" -
الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19 -
المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية -
جريمة بشعة .. يجرد رضيعته من ملابسها بالشارع في البرد القاسي -
الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة -
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية -
الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

بـ"الكتاب المقدس".. سعد الحريري يرد على عون المسرب

Print
بـ"الكتاب المقدس".. سعد الحريري يرد على فيديو عون المسرب بـ"الكتاب المقدس".. سعد الحريري يرد على عون المسرب

وأضاف مهاجما سعد الحريري "يقول عطاني ورقة .. بيكذّب".

وتابع: "عِمل تصاريح كاذبة، ليك قديش غاب"، موضحا "ليك حظهن اللبنانيين، هلأ راح ع تركيا.. ما بعرف شو بيأثر".

ورد الحريري لم يتأخر، حيث نشر على حسابه الرسمي في تويتر تغريدتين، جاء في الأولى: "من الكتاب المقدس - سفر الحكمة : إِنَّ الْحِكْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّفْسَ السَّاعِيَةَ بَالْمَكْرِ، وَلاَ تَحِلُّ فِي الْجَسَدِ الْمُسْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّةِ،١/٢"

وذكر في الثانية: "لأَنَّ رُوحَ التَّأْدِيبِ الْقُدُّوسَ يَهْرُبُ مِنَ الْغِشِّ، وَيَتَحَوَّلُ عَنِ الأَفْكَارِ السَّفِيهَةِ، وَيَنْهَزِمُ إِذَا حَضَرَ الإِثْمُ ٢/٢".

 

وبعد مرور نحو 4 أشهر على استقالة اللبنانية في أعقاب انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس، لا يزال زعماء الأحزاب الرئيسية غير قادرين على الاتفاق على حكومة جديدة حتى مع انجراف البلاد في أزمة مالية خانقة.

سكاي نيوز

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
حمدوك يبحث هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة التحديات أمام الحكومة السودانية

حمدوك يبحث هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة التحديات أمام الحكومة السودانية

حدث في 8 ساعات| مد حالة الطوارئ 3 أشهر.. والحكومة ترد على شائعة غلق التسجيل في استمارة الثانوية

حدث في 8 ساعات| مد حالة الطوارئ 3 أشهر.. والحكومة ترد على شائعة غلق التسجيل في استمارة الثانوية

فيديو.. طفلة تحكي للعالم مأساتها بعد فقدها ساقها بجريمة حوثية بشعة

فيديو.. طفلة تحكي للعالم مأساتها بعد فقدها ساقها بجريمة حوثية بشعة

الحكومة توضح حقيقة إخلاء العقارات التراثية بوسط البلد من قاطنيها

الحكومة توضح حقيقة إخلاء العقارات التراثية بوسط البلد من قاطنيها

شبكة عيون الإخبارية