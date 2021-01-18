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"بايدن" ينتظر توصية المخابرات حول اطلاع على معلومات سرية

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"بايدن" ينتظر توصية المخابرات حول اطلاع ترامب على معلومات سرية "بايدن" ينتظر توصية المخابرات حول اطلاع على معلومات سرية
"كلين" قال إن ذلك يخفف جانبًا من المخاطر المحتملة على الأمن القومي

قال رون كلين كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس ينتظر توصية مستشاريه لشؤون المخابرات حول إمكانية اطلاع دونالد على معلومات سرية بعد رحيله عن البيت الأبيض، وفق اليوم.

وفي التفاصيل، أدلى كلين بهذا التعليق بعد مقال كتبته سو غوردون نائبة مدير المخابرات الوطنية السابقة، تعارض فيه اطلاع ترامب على مثل هذه المعلومات فور مغادرته الرئاسة.

وفي المقال الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بعنوان "لا حاجة إلى اطلاع الرئيس السابق ترامب على معلومات المخابرات"، قالت غوردون: "بهذا الإجراء البسيط، الذي هو فقط من صلاحيات الرئيس الجديد، يمكن لجو بايدن أن يخفف جانبًا واحدًا من المخاطر المحتملة على الأمن القومي التي يشكلها المواطن دونالد ترامب".

وردًا على سؤال حول دعوة غوردون، صرح كلين لشبكة تلفزيون "سي.إن.إن" بأن بايدن سيحتاج إلى توصيات من مستشاريه المتخصصين في شؤون المخابرات قبل اتخاذ أي قرار بهذا الصدد.

وأضاف: "سنطلب بالتأكيد توصية خبراء المخابرات في إدارة بايدن، وسنتصرف بناء عليها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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