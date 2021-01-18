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السلطات الفرنسية تعلن تفكيك لتهريب الأسلحة تضم عسكريين

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السلطات الفرنسية تعلن تفكيك شبكة لتهريب الأسلحة تضم عسكريين السلطات الفرنسية تعلن تفكيك لتهريب الأسلحة تضم عسكريين
قالت إنه قد يكون أُعيد بيعها لمهربي مخدرات ومناصرين لليمين المتطرف

السلطات الفرنسية تعلن تفكيك شبكة لتهريب الأسلحة تضم عسكريين

أعلنت السلطات الفرنسية أمس الأحد تفكيك كبيرة لتهريب الأسلحة هذا الأسبوع، ضمت عسكريين، وتوقيف 10 أشخاص على ذمة التحقيق.

وتفصيلاً، أوضحت السلطات أن المحققين يعملون على تحديد المسار الدقيق لهذه الأسلحة التي قد يكون أُعيد بيعها لمهربي مخدرات ومناصرين لليمين المتطرف.

وأشارت إلى أنه تم اعتقال 10 أشخاص الثلاثاء الماضي خلال حملة في ضواحي باريس وجنوب وشرق فرنسا، تتراوح أعمارهم بين 25 و57 عامًا، بتهمة "اقتناء وحيازة ونقل أسلحة من الفئتين ألف وباء (أسلحة حربية ومسدسات)، والانتماء إلى عصابة منظمة".

وأوضح الادعاء العام أن الشبكة تضم عسكريَّيْن اثنَيْن، يبلغان 31 عامًا، أحدهما يعمل في وزارة الدفاع، والثاني في قاعدة بشرق البلاد، إلى جانب عسكريين سابقين وهواة لجمع الأسلحة، بعضهم يُشتبه في صلاتهم بـ"تيار اليمين المتطرف".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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