أب يذبح نجله ويبرر: ”عنده كهربا في المخ ورحمته من العذاب"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

كشف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بالدقهلية تفاصيل العثور على طفل مذبوح بعد يوم من اختفاءه وذلك بعد قيام الأب بذبح نجله، باستخدام "كتر طبى"، وإلقاء جثته، مدعيا أن نجله يعانى من كهرباء زائدة في المخ وذبحه ليرحمه من مرضه.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبد الهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة، من أهالي قرية ديبو عوام التابعة للمركز بعثورهم على جثة طفل مقتول ومذبوح ملقى على كوبري القرية.

انتقل ضباط وحدة المباحث برئاسة الرائد احمد توفيق، رئيس المباحث، الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى أدهم محمود حسن عبدالعظيم، ١٤ عامًا، من قرية طناح التابعه للمركز، ومتغيب منذ يوم وأسرته تبحث عنه، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي على ذمة تصرفات النيابة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وسرعة كشف ملابساتها وضبط الجانالجاني.

جرى تشكيل فريق بحث حيث تبين من تفريغ كاميرات المراقبة، أن آخر من تواجد معه الطفل هو والده الذى يعمل فى تسويق العقارات وبضبطه ومواجهته اعترف بإرتكاب الجريمة وقيامه بذبح ابنه باستخدام "كتر طبي"، مشيرا فى التحقيقات إلى أن ابنه يعاني من كهرباء زائدة على المخ، فأراد إراحته من التعب، فتوجه إلى أحد الصيدليات وقام بشراء " كتر طبي" واصطحب نجله وذبحه.

جرى العثور على حذاء الطفل والسلاح المستخدم فى الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإرفاقه بالمحضر الأصلي، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .