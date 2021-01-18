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مصراوي Masrawy

نيويورك - (د ب أ):

ذكر ت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المملكة العربية السعودية سمحت بدخول ما يتراوح بين 10 و15 إسرائيليا إلى أراضيها للمشاركة في رالي داكار، ودخل البعض منهم بجوازات سفرهم الإسرائيلية.

ووفقا للتقرير الإسرائيلي، شارك فريقان إسرائيليان في السباق: فريق لفئة الشاحنات وتنافس تحت علم الولايات المتحدة وفريق لفئة السيارات وتم تسجيله بصفته بلجيكيا.و انتهى رالي داكار للطرق الوعرة في 15 يناير.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء بأن التقرير لم يذكر عدد المشاركين الذي شاركوا بجوازات سفر إسرائيلية.

وقالت بلومبرج إن مركز التواصل الدولي بوزارة الإعلام السعودية لم يرد على الفور على طلب للتعليق على التقرير.

وبينما قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الشهر الماضي إن المملكة ستقيم علاقات فقط مع إسرائيل بعد حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلا أن العلاقات بين البلدين تحسنت بعض الشيء في السنوات الأخيرة بسبب انعدام الثقة المشترك إزاء إيران. ومنذ أيلول/سبتمبر، سمحت المملكة العربية السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية بالمرور عبر المجال الجوي السعودي بشكل منتظم، بعد منعها لمدة 72 عاما.