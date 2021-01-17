"زعم إصابته بكورونا وهرب".. تاجر بالمنوفية يستولي على 5 ملايين جنيه من زبائنه

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

استولى تاجر حديد وأسمنت في قرية شمياطس التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، على أموال عملاءه ولاذ بالفرار بعد مماطلة طويلة استغل الوقت فيها لغلق المكان وجمع الأموال والهرب بمبلغ تجاوز 5 ملايين جنيه، دفعها الزبائن لشراء طلبيات من أجل بناء مساكنهم.

"محمود سعيد الجارية" أحد الضحايا، عبر عن غضبه الشديد بعد تعرضه للنصب وهروب التاجر بأمواله، مؤكدًا أنه دفع مبلغ قدره 13 ألف جنيه نظير شراء حديد، وبعد سؤاله كثيرًا عن موعد استلام البضاعة، تحجج التاجر أنه أصيب بفيروس كورونا، فقرر الذهاب لمحل عمله ليكتشف هناك تجمهر لضحايا آخرين مثله يواجهون المشكلة ذاتها.

أما "محمود الغليظ" فقدم بلاغًا رسميًا إلى مديرية أمن المنوفية اليوم في قسم مباحث الأموال العامة، وحرر المحضر مع عشرات المتضررين الآخرين، يحمل رقم 185 لسنة 2021 ضد المدعو "متولي.ع.س"، بعد النصب عليه في مبلغ 195 ألف جنيه، وشعر بالشك في تصرفات التاجر بعدما حاول التهرب منه ثم أغلق هاتفه نهائيًا.

من جانبها تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، فيما تجري الشرطة أعمال البحث عن المتهم الهارب وتحديد أوصافه وتحركاته وجمع خيوط القضية، لتحديد هويته ومكانه للإيقاع به وتقديمه للعدالة.