يوفر 70 ألف فرصة عمل.. تفاصيل جديدة حول مشروع القطار السريع

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مصراوي Masrawy

كتب– أسامة علي:

كشف الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل جديدة بشأن القطار السريع المقرر إنشاؤه خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية.

وقال والي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز على قناة النهار، إن القطار السريع سيغيّر شكل الخريطة العمرانية والتنموية في مصر، مضيفًا أنه يتكون من مجموعة من الخطوط وليس خطًا واحد، وسيكون هناك قطار سريع لنقل البضائع.

وأضاف رئيس القومية للأنفاق، أن هناك خط من الأقصر لسفاجا بطول 300 كيلو متر، ومن العين السخنة للعلمين بطول 450 كيلو متر ومدة الوصول 3 ساعات بسرعة 250 كيلو في الساعة.

تابع: "القطار السريع سيوفر 70 ألف فرصة عمل للمشروع الواحد، إضافة إلى أن هناك 5 مشروعات لسكك حديدية القطار الكهربائي بطول حوالي 1600 كيلو متر".

ولفت إلى أن مذكرة التفاهم التي كانت مع شركة سيمنز العالمية كانت بحد أدنى 1000 كيلو متر، وبتكلفة تقديرية 360 مليار جنيه، تشمل 4 خطوط، مضيفًا أن الشركة حصلت على صيانة القطارات السريعة حتى 15 عامًا.