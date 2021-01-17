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السودان يناشد إثيوبيا سحب قواتها مما تبقى من مواقع لا زالت تحتلها

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السودان يناشد إثيوبيا سحب قواتها مما تبقى من مواقع لا زالت تحتلها السودان يناشد إثيوبيا سحب قواتها مما تبقى من مواقع لا زالت تحتلها

مصراوي Masrawy

10:23 م الأحد 17 يناير 2021

الخرطوم - (أ ش أ):

ناشد السودان، إثيوبيا سحب قواتها من ما تبقى من مواقع لا زالت تحتلها في منطقة الفشقة المتاخمة للحدود بين البلدين.

وقال الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع السوداني في تصريح صحفي عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع مساء اليوم الأحد برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي إن المجلس أحيط علما بالتطورات على الحدود الشرقية.

وأضاف: "رغم التعبئة والحشد العسكري الذي تقوم به إثيوبيا في المناطق المواجهة لقواتنا في الفشقة، يؤكد المجلس أن قواتنا ستظل باقية في أراضيها حفاظا على السيادة السودانية التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات التي تؤكد أحقية السودان لأراضي الفشقة".

وتابع وزير الدفاع: "نناشد إثيوبيا سحب قواتها من ما تبقى من مواقع لا زالت تحتلها في كل من مرغد وخور حمر وقطرآند بأسرع ما يمكن، التزاما بالمعاهدات الدولية واستدامة لعلاقات حسن الجوار".

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