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"الوهيبي" يشارك في توزيع المقررات الدراسية لطلاب ابتدائية "ابن خياط"

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وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية لكورونا

قام مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي عصر اليوم بزيارة لابتدائية "عبدالله بن خياط" لمتابعة سير العملية التعليمية، وشارك في توزيع المقررات المدرسية على أبنائه الطلاب.

وكان "الوهيبي" قد التقى عدداً من أولياء الأمور وشكرهم على دعمهم لجهود ‫وزارة التعليم من خلال متابعة أبنائهم في رحلتهم التعليمية ‫عن بعد ،كما قدم شكره وتقديره لقائد المدرسة والهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة.

فيما عبّر عدد من أولياء الأمور والذين صحبوا أبناءهم لاستلام مقرراتهم المدرسية عن شكرهم لجهود وزارة التعليم وحرصها على استمرار التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا. وقامت مدارس المنطقة بتوزيع المقررات المدرسية على الطلاب والطالبات، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية.

يشار إلى أن إدارات التعليم قد وجهت كل مدرسة تسليم الكتب الدراسية لطلابها وأولياء أمورهم، من خلال لجنة إدارية للإشراف على تنظيم عملية التسليم، وتحديد موعد وطريقة التسلُّم، وفق خطة زمنية أعلن عنها عبر حساب المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما تمّ إرسال رسالة نصية على هواتف أولياء الأمور لتحديد موعد تسلُّم المقررات الدراسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات؛ وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم ولتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن بأعداد محددة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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