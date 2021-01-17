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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

قال محمد ربيع، مدرس اللغة الإنجليزية في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إنه لم يتعمد تصوير مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء شرحه للطلاب، بل التقطه أحدهم.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لمُعلم لغة إنجليزية من المنوفية، في قرية جريس التابعة لمركز أشمون، أثناء شرحه لطلاب قريته، قاعدة "المضارع البسيط"، بطريقة الغناء لتبسيط المعلومة، وحاز على إعجاب وتعليقات الآلاف.

محمد ربيع، صاحب المقطع قال إنه خريج كلية الألسن وعمله الأساسي في مدرسة دولية في التجمع الخامس بالقاهرة، وحينما يعود لقريته جريس في المنوفية يتوجه إليه الطلبة لفهم بعض دروس اللغة الإنجليزية، ووجد أن طريقة الغناء ساهمت في وصول المعلومة بسهولة للتلاميذ لتقبلهم لها وحفظها.

أكد المعلم الشاب أن طلاب الثانوية بالقرية تقدموا في فهم المادة بتلك الطريقة وأصبحت القواعد "محفوظة"، مُتابعًا: لم انتبه للطالب الذي يلتقطون الفيديو إلا في نهايته، و" مكنتش واخد بالي"، وحينها طلبته منه ونشرته على صفحتي بفيسبوك، فالأمر لا يُخجل بل تفاعل معه كثيرون لبساطة حفظ قواعد اللغة الإنجليزية".