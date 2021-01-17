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الاتحاد بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للألعاب الإلكترونية

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الاتحاد بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للألعاب الإلكترونية الاتحاد بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للألعاب الإلكترونية

الاتحاد بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للألعاب الإلكترونية

توج فريق الاتحاد بلقب بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني FIFA 21 في نسختها الثانية بعدما تغلب لاعبه مساعد الدوسري بطل العالم في لعبة “فيفا” 2018 وأفضل لاعب في العالم بالرياضات الإلكترونية في المباراة النهائية على لاعب الاتفاق ياسر العتيبي بنتيجة (7-1).

وقد تأهل الاتحاد للمباراة النهائية بعد فوزه الكبير على أبها (8-3) في نصف نهائي البطولة فيما جاء تأهل الاتفاق بعد مباراة مثيرة تغلب بها على الرائد بمجموع المباراتين 7- 6.

يُذكر أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية يجمع جميع أندية كرة القدم الـ16 في الدوري السعودي للمحترفين.

ويندرج نظام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تحت مظلة Saudi eLeagues التي أنشأتها SAFEIS في أكتوبر من عام 2020 لتنمية صناعة الرياضات الإلكترونية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، وإنشاء نظام بيئي يمكنه إنشاء نجوم مشهود لهم دوليًا ويمكنهم المنافسة على أعلى مستوى.


وتعد المسابقة جزءًا من إستراتيجية دعم الأندية التابعة لوزارة الرياضة، حيث تكسب الأندية الرياضية المشاركة نقاطًا للمشاركة في بطولات الرياضات الإلكترونية الرسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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