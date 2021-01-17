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تؤكد استعدادها للتعاون مع جميع الدول التي تحتاج لقاح

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روسيا تؤكد استعدادها للتعاون مع جميع الدول التي تحتاج لقاح فيروس كورونا تؤكد استعدادها للتعاون مع جميع الدول التي تحتاج لقاح

مصراوي Masrawy

08:38 م الأحد 17 يناير 2021

موسكو - (أ ش أ):
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن كانت أول دولة في العالم تطور لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا، وهي مستعدة للتعاون مع جميع الدول التي تحتاج إليه.
ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن زاخاروفا قولها "روسيا أول دولة في العالم طورت اللقاح.. ماذا قالت بعد ذلك مباشرة؟ إنها منفتحة على التعاون على أساس قانوني .. وقد بدأ بلدنا التعاون مع الشركاء بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية لضمان أن العالم لديه فرصة للتطعيم".
وقارنت الدبلوماسية الروسية بين عملية تطوير اللقاح واستكشاف الفضاء في منتصف القرن العشرين عندما خرج الاتحاد السوفيتي السابق بمبادرة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بعد أول رحلة فضائية.. مضيفة "إذا كانوا قد نجحوا [الولايات المتحدة] في أن يكونوا الأول، فإن أي استخدام سلمي سيكون غير وارد. ويمكن قول الشيء نفسه عن تطوير اللقاح. لقد أظهرنا أنه يمكننا أن نكون أول من يفعل ذلك ونحن على استعداد لمد يد العون إلى كل من يرون في ذلك إمكانية لوقف الوباء. نحن نفعل ذلك علانية، على أساس القانون. نحن لا نتباهى أبدًا ، ولا نسعى لإفساد منافسينا. هذه هي ما تسمى بقوة عظمى".
وسجلت روسيا، في 11 أغسطس، أول لقاح في العالم ضد الجديد. وأطلق على اللقاح اسم سبوتنيك في، وطوره مركز جماليا القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية. وهو لقاح ناقل يعتمد على الفيروس الغدي البشري.

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