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ضبط 12 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في البحيرة

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ضبط 12 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في البحيرة ضبط 12 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في البحيرة

مصراوي Masrawy

08:26 م الأحد 17 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأمكن ضبط 12,24طن أسمدة زراعية بدون مستندات ومجهولة المصدر بحوزة مالك مصنع للأسمدة والمبيدات الزراعية بدون ترخيص في محافظة البحيرة.

مالك المصنع كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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