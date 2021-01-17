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مصراوي Masrawy

(أ ش أ):

نقل اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، أثناء زيارته إلى مدينة رام الله الفلسطينية، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ تضمنت تأكيد ثبات الموقف المصري إزاء ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وحِرص مصر على تكثيف جهودها للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية.

واستعرض الرئيس أبو مازن آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأصدر المرسوم المتعلق بتحديد موعد الانتخابات، كما وجّه الشكر للجهود التي يبذلها الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية.

كما عقد رئيس المخابرات العامة - خلال الزيارة - لقاء مع رئيسي جهازي المخابرات الأردنية والفلسطينية، لمناقشة سُبل دفع عملية السلام والخطوات المستقبلية لإنجاز عملية المصالحة الفلسطينية.