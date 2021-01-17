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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

أصدر مجلس نادي أسوان الرياضي بيانا مساء اليوم الأحد حول أزمة استاد مباراة الفريق مع نادى الزمالك.

وأكد مجلس إدارة النادي، برئاسة اللواء أحمد سليمان، أن النادي ليس طرفاً من قريب أو بعيد فى أي أمور مثارة بشأن ملعب مباراة أسوان والزمالك بالجولة التاسعة بالدوري الممتاز، وذلك بعدما رفضت إدارة بتروسبورت استضافة اللقاء في وقت سابق بسبب تصريحات باتشيكو مدرب الزمالك عن الملعب.

وينشر "مصراوي" نص بيان نادى أسوان الذي أوضح فيه علاقته بالأزمة، إذ جاء فيه 6 نقاط هي:

1- "ستاد بتروسبورت هو الملعب الرسمي المحدد والمختار لنادى أسوان خلال مباريات الدور الأول ولعبنا عليه مبارياتنا أمام طلائع الجيش والجونة والإسماعيلي ونشكر مجلس إدارة ستاد بتروسبورت برئاسة المحاسب / زكريا السيد على تعاونه معنا".

2- "إدارة بتروسبورت مشكورة أخطرتنا بإجراء الصيانة السنوية للملعب فى النصف الأول من يناير مما تعذر معه إقامة مباراتنا مع غزل المحلة ببتروسبورت فقررنا استبدال المباراتين مع إدارة غزل المحلة ونشكرهم على موافقتهم على ذلك".

3-"لجنة المسابقات وضعت استاد أسوان ملعبا لمباراتنا مع الزمالك لحين تأكدنا من موقف جاهزية ستاد بتروسبورت بعد الصيانة.

4- "إدارة بتروسبورت أخطرتنا بنهاية برنامج الصيانة و جاهزية الملعب وبالتالي كان طبيعيا العودة لاستئناف مباراتنا على ملعب بتروسبورت والبداية بمباراة الزمالك بالجولة التاسعة السبت المقبل".

5- "تواصلنا مع المسئولين عن استاد أسوان لم يكن بشأن مباراة الزمالك ولكن كنا نبحث تحضيرات وتجهيزات عودة الفريق لأسوان مستقبلا بالتنسيق مع المدير الفني ونشكر المسؤولين عن ستاد أسوان فالصورة الآن الكل يفخر بها".

6- "علاقة نادى أسوان بأطراف منظومة كرة القدم علاقة مؤسسية نحافظ من خلالها على حقوق النادي".