أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول -
وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية" -
الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19 -
المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية -
جريمة بشعة .. يجرد رضيعته من ملابسها بالشارع في البرد القاسي -
الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة -
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية -
الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضَبْط وإغلاق مقهى يقدِّم الشيشة لزبائنه عبر "الأبواب الخلفية" في الرياض

Print
مخالفة لتعليمات الجهات المختصة المتعلقة باحترازات "كورونا"

ضَبْط وإغلاق مقهى يقدِّم الشيشة لزبائنه عبر

أوقعت أمانة منطقة الرياض بأحد المقاهي متلبسًا بمخالفة تعليمات الجهات المختصة لمحاصرة وباء كورونا؛ وذلك بتقديم الشيشة في الخفاء لزبائنه.

وأوضحت "الأمانة" أنه ضمن الجولات الرقابية تمكَّن المراقبون لديها من ضبط مقهى شيشة، يفتح أبوابه الخلفية لخدمة زبائنه في الخفاء. وقد تمت مصادرة المواد المحظورة التي تم ضبطها داخله، مع إغلاق الموقع، واستدعاء مالكه لتطبيق العقوبات الرادعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية

الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية

مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول

مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول

وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية"

وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية"

الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19

الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19

شبكة عيون الإخبارية