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كويلار يتعافى.. والشكوك تحوم حول مشاركة الدوسري في مواجهة التعاون

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كويلار يتعافى.. والشكوك تحوم حول مشاركة الدوسري في مواجهة التعاون كويلار يتعافى.. والشكوك تحوم حول مشاركة الدوسري في مواجهة التعاون
في تدريبات الهلال اليوم

كويلار يتعافى.. والشكوك تحوم حول مشاركة الدوسري في مواجهة التعاون

أدى سالم الدوسري جناح فريق الهلال، مرانًا لياقيًا تخلله تدريبات بالكرة؛ بعد أن أوضحت الفحوص الطبية تعرفه لتمزق بسيط في العضلة الخلفية.

وبالتالي بات تحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب، خلال مواجهة التعاون، المقرر إقامتها الأربعاء المُقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان الدوسري قد غاب عن مواجهة أهلي جدة والهلال بسبب إصابة عضلية، والتي انتهت 0-0، الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي.

وشهدت التدريبات الجماعية لفريق الهلال اليوم الأحد، مشاركة لاعب الوسط الكولومبي جوستافو كويلار، وذلك بعد تعافيه من الإنفلونزا.

ميدانيًا استأنف لاعبو الهلال اليوم تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، تركز المران على الجانبين اللياقي والتكتيكي، حيث بدأ بالجري وأداء تدريبات لياقية متنوعة، وفرض المدير الفني رازفان لوشيسكو تطبيقات تكتيكية، تلاها مناورة فنية على جزء من الملعب.

وأجرى اللاعبون قبيل مران الفريق صباح اليوم فحوصًا طبية دورية شاملة؛ وذلك في مقر النادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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