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المشدد 15 سنة لعامل شرع في قتل سيدة لسرقتها

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المشدد 15 سنة لعامل شرع في قتل سيدة لسرقتها المشدد 15 سنة لعامل شرع في قتل سيدة لسرقتها

مصراوي Masrawy

08:24 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 15 سنة، لشروعه في قتل سيدة وسرقتها في باب الشعرية.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "هيثم. ز"، عامل، بالشروع وآخر مجهول في قتل المجني عليها "حياة. م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

أوضح أمر الإحالة أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على الخلاص من الضحية بأن قصدا إلى مسكنها، فقام المجهول بمباغتتها بتكميمها وقام المتهم بتكبيل يديها، والتعدي عليها بيده بالضرب على رأسها قاصدًا إزهاق روحها، فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أن أثر جريمتهما خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إغماء المجني عليها فتركاها ظنًا منهما أنها فارقت الحياة، وقاما بسرقتها.

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