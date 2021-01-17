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متابعة تنفيذ 480 وحدة سكنية لمنخفضى الدخل.. مسئولو "الإسكان " يتفقدون مشروعات مدينة المنيا الجديدة

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متابعة تنفيذ 480 وحدة سكنية لمنخفضى الدخل.. مسئولو "الإسكان " يتفقدون مشروعات مدينة المنيا الجديدة متابعة تنفيذ 480 وحدة سكنية لمنخفضى الدخل.. مسئولو "الإسكان " يتفقدون مشروعات مدينة المنيا الجديدة

مصراوي Masrawy

08:10 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة تنمية مدينة المنيا الجديدة ومسئولو الجهاز، عددٍ من مشروعات مدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار حرص قيادات الهيئة على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى تم وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة.

واستهل مسئولو "الإسكان" جولتهم، بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 140 ألف م3/يوم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمحطة بطاقة 20ألف م3/يوم، مؤكدين سرعة إنهاء أى أعمال متبقية لسرعة دخول المحطة الخدمة لتحقيق أعلى استفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة فى ري المسطحات الخضراء وأعمال الزراعة.

كما تفقد مسئولو"الإسكان" مشروع محطة تنقية المياه الدائمة (المرحلة الثانية) بطاقة 50 ألف م3 /يوم، وأعمال تنسيق الموقع العام والزراعة لـ 2040 ( 85 عمارة) تم الانتهاء من تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ1360 فدانا، وكذا أعمال تنفيذ 480 وحدة سكنية (20 عمارة) لمنخفضى الدخل بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين" بمنطقة الـ 1360 فدانا.

كما تابع مسئولو الوزارة الاستعدادات الأخيرة لتسليم 528 وحدة سكنية ( 22 عمارة) لحاجزيها بالمرحلة الأولى بمشروع "JANNA للإسكان الفاخر بالمنطقة الترفيهية أسفل نادي المهندسين.

وشدد عبد العزيز، خلال جولته بالمدينة، علي ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال والمشروعات الجارى تنفيذها فى المواعيد المحددة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين بمواقع العمل.

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