افتتاح أول صالون ثقافي للهيئة الوطنية للصحافة (صور)

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

افتتح عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فاعليات أول صالون ثقافي تنظمه الهيئة، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.

وأكد الشوربجي أن الصالون الثقافي هو بداية لسلسلة من اللقاءات المستمرة التي تعتزم الهيئة عقدها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن تنظيم هذا الصالون الثقافي يأتي انطلاقًا من إدراك الهيئة لأهمية تبادل الرؤى ووجهات النظر حول أساليب الإدارة الحديثة، خاصة فيما يتعلق بإدارة المؤسسات الصحفية القومية وأهمية تأهيل الكوادر من الصف الثاني لتولي مواقع الإدارة العليا خلال المرحلة المقبلة.