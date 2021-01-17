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وزير الخارجية الألماني يبحث في أنقرة الخلاف التركي اليوناني

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وزير الخارجية الألماني يبحث في أنقرة الخلاف التركي اليوناني وزير الخارجية الألماني يبحث في أنقرة الخلاف التركي اليوناني

مصراوي Masrawy

08:11 م الأحد 17 يناير 2021

برلين - (د ب أ)

يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى العاصمة التركية أنقرة غدًا الاثنين، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك حول الخلاف التركي اليوناني بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وسيلتقي الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

ومن المنتظر أن تستأنف تركيا واليونان محادثاتها لحل هذا الخلاف في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وتحاول ألمانيا الوساطة بين الجانبين.

وكان ماس قد زار البلدين في الصيف الماضي في إطار هذه الوساطة.

وتوجه اليونان الاتهام لتركيا بالتنقيب غير المشروع عن الغاز في مناطق بشرق البحر المتوسط مشيرة إلى أن القانون البحري الدولي لا يجيز البحث في هذه المناطق إلا للحكومة اليونانية، وفي المقابل ترى تركيا أن هذه المناطق تتبع الجرف القاري التركي.

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