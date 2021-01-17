"صحة جدة" تحقق في شكوى مواطن ضد مستشفى خاص

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اتهمه بالتسبب بوفاة طفله بعد عملية قلب فاشلة

تحقق صحة جدة في شكوى مواطن ضد مستشفى خاص يتهمه بالإهمال وعدم المبالاة، والتسبب في وفاة طفله "خالد 6 شهور"، بعد عملية قلب فاشلة، وإصرار المستشفى على إجرائها على الرغم من وجود تجلط بقدمه إثر عملية قسطرة في القلب قبل العملية الثانية بيوم، وعدم إخبار المستشفى له بخطورة العملية على أقل تقدير ليبحث عن مركز متخصص لعلاج طفله.

وقال والد "خالد" إنه تقدم بشكوى ضد أحد المستشفيات الخاصة برقم 2019763-1441 بعد أن توفي والده بعد إهمال وعدم مبالاة، بعد أربع ساعات من عملية قلب فاشلة في يوم ٣٠ يوليو، على الرغم من عمل له قسطرة قبلها ليوم تسببت له بتجلط في قدمه اليسرى، لم يقوموا بالصور اللازمة والعلاج المناسب، وقرروا عمل العملية الثانية ولم يؤخذ بالحسبان ما حدث له من قبل من تجلط.

وأضاف والد الطفل "خالد": أن "المستشفى أخبره بنسبة فشل العملية 1 ٪ وضللوه بهذا الأمر ولم يخبروه بخطورة العملية من قبل لكي يبحث عن مركز آخر دولي، ليجد علاج ابنه بدلاً من إجراء العملية دون علم أو دراية بشكل كافٍ".

من جانب آخر، قالت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة لـ"سبق" إنه "أولاً نشكر لكم حرصكم واهتمامكم بالقطاع الصحي في محافظة جدة، واهتمامكم بالقضايا الصحية، وحول شكوى المواطن ضد المستشفى الخاص، فتم استلام الشكوى من قِبل الإدارة المعنية بصحة جدة واستكمال التحقيقات الأولية، حسب المتبع نظامًا لمثل هذه الشكاوى، كما أنه تم إرسال كامل أوراق القضية إلى إحدى اللجان العلمية لدراسة الشكوى وإعداد تقرير طبي يوضح ما إذا كان هناك خطأ طبي أو إهمال أو تقصير في علاج حالة الطفل المتوفى".

وأفادت إدارة التواصل بأنه عند الانتهاء من إعداد كل التقارير اللازمة سيتم رفع كامل أوراق القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة، للبت في القضية.