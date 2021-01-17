الاتفاق يجري تدريبه الرئيس قبل مواجهة الرائد.. المالكي: سنقاتل على الفوز

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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته عصر اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي.

يأتي ذلك تحضيراً لمواجهة مضيفه فريق الرائد عند الساعة الـ 3:40 من مساء يوم الثلاثاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم ضمن منافسات الجولة الـ14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.

وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة من خلال الثنائيات، قسم بعدها العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية على عدة محطات، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

ومن جهة أخرى احتفل الفريق الاتفاقي بعد نهاية التدريب باللاعب عبد الله السالم بمناسبة زواجه الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى أكد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الكابتن أحمد المالكي أهمية مواجهة فريقه عندما يحل ضيفاً على الرائد مشدداً على أن رغبة فارس الدهناء جامحة للعودة إلى مسار سكة الانتصارات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب الظهير الأيسر فهد غازي مساء اليوم الأحد في قاعة المؤتمرات بالنادي، وذلك للحديث عن مواجهة الاتفاق مع نظيره في الرائد ضمن منافسات الجولة الـ 14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2020.

وقال المالكي:" مباراة مهمة أمام فريق محترم يملك أسلوباً فنياً مميزاً منذ موسمين، ولكن نحن جاهزون فنياً ولدينا رغبة كبيرة للعودة إلى الدمام بالنقاط الثلاث".

وحول هزاع الهزاع أجاب المالكي:" هزاع نجم اتفاقي ولاعب مهم جداً، ستكون له الفرصة بشكل أكبر، ولدينا الثقة به وبتأثيره مع الفريق".

في حين أكد اللاعب فهد غازي بأن فريقه سيخوض مواجهة الرائد من أجل الظفر بالنقاط الثلاث، مشيراً بأنهم يدركون قوة منافسهم ولا سيما أنه يلعب على أرضه، ولكنهم سيحرصون على إسعاد الجماهير.