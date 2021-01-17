فوتشي: تعهد بايدن بتقديم 100 مليون جرعة لقاح في بداية رئاسته أمر ممكن

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واشنطن - (د ب أ)

قال كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فوتشي إن تعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بتقديم 100 مليون جرعة مضادة لفيروس كورونا في 100 يوم "أمر ممكن تماما".

وقال فوتشي، مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إنه يتوقع ألا يتردد بايدن في "استخدام أي آلية" لتسريع إنتاج وتوزيع حقن التطعيم.

وذكر فوتشي اليوم الأحد في برنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية إن "إمكانية تحقيق هدفه واضحة تماما، لا شك في هذا".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فوتشي قوله إنه لا داعي للالتزام الصارم بالإرشادات الأولية بشأن من يجب أن يكون مؤهلا للحصول على التطعيم وبأي ترتيب، من أجل معالجة حالات التباطؤ الأولية في إعطاء التطعيمات.

وقال إن "ما تريده هو تدفق مستمر. لا تريد التراجع. بشكل أساسي، لا تريد سرعة زائدة أو ضعيفة، لكن بأن يستمر التدفق".

وبدأت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة في 14 ديسمبر، بالبدء بأطقم الرعاية الصحية، وتم حتى الآن إعطاء 7ر13 مليون جرعة، وفقًا لحصيلة تجمعها بلومبرج من كل ولاية وبيانات من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبلغ متوسط إعطاء التطعيمات الأسبوع الماضي حوالي 850 ألف جرعة بالولايات المتحدة.