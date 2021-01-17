أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول -
وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية" -
الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19 -
المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية -
جريمة بشعة .. يجرد رضيعته من ملابسها بالشارع في البرد القاسي -
الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة -
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية -
هكذا تحاربين تجاعيد اليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نقيب المحامين لـ"الأعضاء الجدد": الحرية والكرامة ركيزتا المحاماة

Print
نقيب المحامين لـ"الأعضاء الجدد": الحرية والكرامة ركيزتا المحاماة نقيب المحامين لـ"الأعضاء الجدد": الحرية والكرامة ركيزتا المحاماة

مصراوي Masrawy

07:37 م الأحد 17 يناير 2021

(مصراوي):

عقدت نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد اليوم الأحد لنقابات شمال القاهرة، جنوب القاهرة، وحلوان، في قاعة اتحاد عمال .

وترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، بحضور الأمين العام حسين الجمال، وأعضاء مجلس النقابة محمد الكسار، ومحمد نجيب، وفاطمة الزهراء غنيم، وعقدت الجلسة على مجموعتين، الأولى "شمال القاهرة" بينما الثانية "جنوب القاهرة – حلوان".

واستهل نقيب المحامين كلمته بالجلسة الأولى قائلًا: "أريد أن أحدثكم اليوم عن ركيزتين من ركائز المحاماة، الأولى هي الحرية، والثانية هي الكرامة، وهاتين الركيزتين هما جناح تحليق المحامي والمحامية"، مضيفًا: "من اللحظة الأولى التي يمارس فيها المحامي والمحامية المحاماة يصير حرًا مسئولًا عن نفسه لا رئيس له إلا ضميره ولا موجه له إلا إحساسه بالأمانة، فلا يوجد مهنة أو وظيفة لا يوجد لها رئيس، وإنما المحامي لا رئيس له".

وأشار نقيب المحامين: "حينما تمثل في دعوى لتتحدث حتى وإن كنت مشاركًا فيها مع جمهرة من كبار المحامين سنًا ومكانة هذا لا يفقدك حريتك ولا يفقدك رئاستك لنفس، فلست مقيد برئيس بل ولست مقيدًا بما يريده المتهم الموكل عنه، وتقديرًا لعظمة رسالة المحاماة وقيمة هذه الحرية تقاطرت أحكام محكمة النقض على أن المحامي وشأنه في وضع خطة الدفاع، وأنه لا يحق لموكله وغير مقبول منه أن يشترط عليه ما الذي به يدافع عنه سواء كانت الدعوى جنائية أو مدنية أو إدارية وغيرها".​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

شبكة عيون الإخبارية