نقيب المحامين لـ"الأعضاء الجدد": الحرية والكرامة ركيزتا المحاماة

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

عقدت نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد اليوم الأحد لنقابات شمال القاهرة، جنوب القاهرة، وحلوان، في قاعة اتحاد عمال مصر.

وترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، بحضور الأمين العام حسين الجمال، وأعضاء مجلس النقابة محمد الكسار، ومحمد نجيب، وفاطمة الزهراء غنيم، وعقدت الجلسة على مجموعتين، الأولى "شمال القاهرة" بينما الثانية "جنوب القاهرة – حلوان".

واستهل نقيب المحامين كلمته بالجلسة الأولى قائلًا: "أريد أن أحدثكم اليوم عن ركيزتين من ركائز المحاماة، الأولى هي الحرية، والثانية هي الكرامة، وهاتين الركيزتين هما جناح تحليق المحامي والمحامية"، مضيفًا: "من اللحظة الأولى التي يمارس فيها المحامي والمحامية المحاماة يصير حرًا مسئولًا عن نفسه لا رئيس له إلا ضميره ولا موجه له إلا إحساسه بالأمانة، فلا يوجد مهنة أو وظيفة لا يوجد لها رئيس، وإنما المحامي لا رئيس له".

وأشار نقيب المحامين: "حينما تمثل في دعوى لتتحدث حتى وإن كنت مشاركًا فيها مع جمهرة من كبار المحامين سنًا ومكانة هذا لا يفقدك حريتك ولا يفقدك رئاستك لنفس، فلست مقيد برئيس بل ولست مقيدًا بما يريده المتهم الموكل عنه، وتقديرًا لعظمة رسالة المحاماة وقيمة هذه الحرية تقاطرت أحكام محكمة النقض على أن المحامي وشأنه في وضع خطة الدفاع، وأنه لا يحق لموكله وغير مقبول منه أن يشترط عليه ما الذي به يدافع عنه سواء كانت الدعوى جنائية أو مدنية أو إدارية وغيرها".​