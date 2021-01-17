أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول -
وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية" -
الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19 -
المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية -
جريمة بشعة .. يجرد رضيعته من ملابسها بالشارع في البرد القاسي -
الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة -
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية -
هكذا تحاربين تجاعيد اليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

احتجاز عدة أشخاص بمطار قرب موسكو قبل وصول المعارض الروسي نافالني

Print
احتجاز عدة أشخاص بمطار قرب موسكو قبل وصول المعارض الروسي نافالني احتجاز عدة أشخاص بمطار قرب موسكو قبل وصول المعارض الروسي نافالني

مصراوي Masrawy

07:34 م الأحد 17 يناير 2021

موسكو - ( د ب أ)

احتجزت قوات الأمن الروسية، اليوم الأحد، عددًا من أنصار المنشق الروسي أليكسي نافالني في مطار فنوكوفو قرب موسكو قبل وصول المنشق على رحلة قادمة من برلين، وذلك وفقًا لما ذكره مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ومن بين المعتقلين، شخص يعتبر متعاونًا وثيقا مع نافالني والمحامي ليوبوف سوبول والعديد من النشطاء.

ودفع ضباط يرتدون الزي الرسمي بعيدًا الأشخاص الذين جاءوا إلى المطار لاستقبال نافالني الذي من المقرر أن تهبط رحلته في مطار فنوكوفو في المساء .

وكان المعارض الروسي أليكسي نافالني، قد غادر برلين وقت سابق اليوم على رحلة جوية متجهة إلى موسكو، حيث تهدد السلطات الروسية هناك بإلقاء القبض عليه بمجرد وصوله.

ويعود معارض الكرملين إلى بلاده بعد أن أمضى خمسة أشهر في ألمانيا، حيث تلقى علاجًا طبيًا طارئا، بعد تسميمه بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وتجمع حشد من وسائل الإعلام بمطار خارج العاصمة الألمانية قبل رحلة نافالني على متن طائرة تابعة لشركة "بوبيدا" الروسية للطيران التي كان على متنها أيضًا أفراد من وسائل الإعلام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

شبكة عيون الإخبارية