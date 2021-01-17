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: المستندات الواردة من ألمانيا بشأن واقعة نافالني "لا قيمة لها"

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روسيا: المستندات الواردة من ألمانيا بشأن واقعة نافالني "لا قيمة لها" : المستندات الواردة من ألمانيا بشأن واقعة نافالني "لا قيمة لها"

مصراوي Masrawy

07:25 م الأحد 17 يناير 2021

موسكو - (د ب أ)

وصفت ، الإجابات الواردة من القضاء الألماني عن واقعة تسميم المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني، بأنها غير مجدية.

وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الروسي، قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية اليوم الأحد: "رأيت عناوين تحدثت عن إرسال ألمانيا إجابات إلى روسيا عن كل أسئلة روسيا".

وأضافت زاخاروفا: "تواصلت مع خبرائنا المعنيين بالموضوع، وهم يقولون، بطبيعة الحال تلقينا ردًا من الجانب الألماني لكن المشكلة تكمن في أن هذا الرد لا يحتوي كالعادة على أي شيء ذي قيمة بشأن أسئلتنا".

كان المكتب الاتحادي للقضاء في ألمانيا أعلن في وقت سابق أنه أجاب على أربعة طلبات مساعدة قانونية من روسيا عن الهجوم على نافالني وذلك قبل وقت قصير من عودة نافالني إلى بلاده.

وأوضح متحدث باسم وزارة العدل الألمانية أن من بين الإجابات المرسلة محاضر استجواب لنافالني من قبل الادعاء الألماني في برلين.

وأضاف أن الألمانية تفترض أن الحكومة الروسية ستتخذ الان كل الخطوات الضرورية لكشف ملابسات الجريمة ضد السيد نافالني. هذه الجريمة يجب أن يتم كشف ملابساتها في روسيا.

كما طالب نافالني بشكل متكرر بإجراء تحقيقات عن واقعة تسميمه، لكن روسيا تنفي اتهامات بضلوعها وراء هذه الواقعة.

وكان نافالني، وهو أحد أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، قد أصيب بإعياء شديد على متن طائرة روسية في 20 أغسطس الماضي. وبعد يومين تم نقله للعلاج إلى ألمانيا.

وشكر نافالني ألمانيا والأشخاص الذين التقى بهم أثناء إقامته هناك، بمن فيهم المستشارة أنجيلا ميركل، في منشور على حسابه على إنستجرام قبل وقت قصير من مغادرته.

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