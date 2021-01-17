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أمير عسير يشهد العفو عن يمني محكوم عليه بالقصاص

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بعد مساعي "لجنة إصلاح ذات البين"

أمير عسير يشهد العفو عن يمني محكوم عليه بالقصاص

نجحت مساعي لجنة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة عسير، برئاسة الأمير تركي بن طلال أمير المنطقة، في العفو عن مقيم يمني من القصاص، حيث تنازل ذوو المقتول، ويمثلهم علي بن يحيى بن أحمد، عن المقيم صالح بن محمد البعلاني المتسبب في مقتل أخيه، تقديرًا لشفاعة سموه، وشهد رئيس اللجنة تنازل ذوي المقتول عن الجاني في مكتبه بمقر الإمارة، بحضور نائب رئيس الجالية اليمنية محمد بن سالم الخليفي، وعدد من أبناء الجالية في المنطقة.

ونوه الأمير تركي بن طلال بأن ما قام به المتنازلون هو محل اعتزاز وفخر، انطلاقًا من أسمى مقاصد الشريعة الإسلامية وهدي المصطفى الكريم، وتطبيقًا لما ورد في النظام الأساسي للحكم في بلادنا حيث تحرص الدولة -أيدها الله- على توثيق أواصر حسن الجوار والسلام، والحفاظ على القيم العربية والإسلامية، ونبذ كل ما يؤدي إلى الفتنة والفرقة والانقسام.

ورفع أبناء الجالية اليمنية شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولأمير منطقة عسير على ما يولونه من اهتمام دائم وحرص مستمر للأشقاء اليمنين على كافة الأصعدة، مثمنين الدور الكبير الذي قام به أمير عسير ولجنة إصلاح ذات البين في الإمارة بالسعي في إنهاء القضية وإغلاق كافة ما يتعلق بها، بالإضافة إلى القضايا التي تخص الجالية.

أمير عسير يشهد العفو عن يمني محكوم عليه بالقصاص

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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