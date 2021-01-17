أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول -
وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية" -
الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19 -
المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية -
جريمة بشعة .. يجرد رضيعته من ملابسها بالشارع في البرد القاسي -
الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة -
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية -
هكذا تحاربين تجاعيد اليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الإمارات: توفير لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين

Print
الإمارات: توفير لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين الإمارات: توفير لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين

مصراوي Masrawy

07:20 م الأحد 17 يناير 2021

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات، عن تحديث الفئات التي يمكنها أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث تم تضمين جميع المواطنين والمقيمين ابتداءً من عمر 16 سنة للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد "يأتي ذلك تأكيدًا على نهج دولة الإمارات الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع".

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تسجيل 3453 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 253 ألفا و261 حالة،بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

ولفتت إلى أن 3268 مصابًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 225 ألفًا و 374 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 162 ألف فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة من المجتمع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

شبكة عيون الإخبارية