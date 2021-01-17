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مصدر كويتي: توجه لحجر القادمين إلى البلاد أسبوعاً فقط

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مصدر كويتي: توجه لحجر القادمين إلى البلاد أسبوعاً فقط مصدر كويتي: توجه لحجر القادمين إلى البلاد أسبوعاً فقط

مصراوي Masrawy

07:17 م الأحد 17 يناير 2021

الكويت - (أ ش أ):
كشف مصدر كويتي مطلع عن أن السلطات الصحية الكويتية ،تدرس تخفيض الحجر المنزلي للقادمين إلى الكويت إلى أسبوع واحد فقط، في حال ثبوت خلو المسافر من ، وأن قرار تخفيض الحجر يرتبط بتطبيق قرار تحميل شركات الطيران إجراء فحصي الـ (PCR).
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه - في تصريح صحفي اليوم الأحد أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوع الماضي، حدد أن يقوم الراكب بإجراء فحصي (PCR)، الأول أثناء قدومه إلى مطار الكويت الدولي، والثاني خلال مدة الحجر، من دون أن يحدد اليوم المخصص للفحص، وهو الأمر الذي سيحسم قريبا.
وأوضح أن التصور المبدئي لدى السلطات الصحية الكويتية، أن يخفض الحجر المنزلي لمدة أسبوع، نظراً لخضوع المسافر لثلاث مسحات (PCR) في حال تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحميل شركات الطيران، وهو عدد كبير، وبالتالي يأتي التصور الأولي أنه في حال إجراء المسافر لفحص الـ (PCR) في اليوم السابع من وصوله إلى الكويت، وظهرت النتيجة سلبية، يتم الاكتفاء بمدة السبع أيام كحجر منزلي، وفي حال ظهور الأعراض، يستمر في الحجر لمدة أسبوعين.

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