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موسكو: بعض من أنصار يفضلون الحصول على الجنسية الروسية

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موسكو: بعض من أنصار ترامب يفضلون الحصول على الجنسية الروسية موسكو: بعض من أنصار يفضلون الحصول على الجنسية الروسية

مصراوي Masrawy

07:04 م الأحد 17 يناير 2021

موسكو - (أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد من يفضلون الحصول على الجنسية الروسية؛ تفاديًا لملاحقتهم على مواقفهم السياسية.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات أوردتها قناة ( اليوم) اليوم الأحد أنها تتلق عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل من أنصار الجمهوريين في الولايات المتحدة يستفسر فيها كاتبوها عن كيفية الحصول على الجنسية الروسية.

وكانت شركة (تويتر) قد أعلنت، في وقت سابق، حجب الوصول إلى حساب دونالد ترامب الشخصي بسبب انتهاكه قواعد الشركة وخشية محاولته إثارة الاضطرابات.

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