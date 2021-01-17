رئيس الوزراء يتابع رفع كفاءة خدمات التليفون المحمول

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في مقر مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة خلال هذه الفترة، بالتعاون مع عدد من الجهات، وخاصة فيما يتعلق بملف التحول الرقمي، وتطوير ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال عدد من القطاعات، بما يوفر المزيد من الوقت والجهد، ويُتيح المزيد من الخدمات المميكنة تيسيرًا على المواطنين.

كما تطرق الوزير خلال اللقاء، إلى خطة التوسع في إنشاء أبراج جديدة، بما يضمن رفع كفاءة خدمات التليفون المحمول المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة، وفق مجموعة من الضوابط المحددة التي يتم تطبيقها في هذا الشأن، منوهًا إلى ما يتم تقديمه من تيسيرات لإجراءات الحصول على تراخيص لإقامة تلك الأبراج.

وتناول وزير الاتصالات خلال اللقاء، موقف البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وآخر المستجدات المتعلقة بها، إلى جانب ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية للمنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، على التطبيقات التخصصية والتشاركية.

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