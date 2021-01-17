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كيف واجهت الشرطة الجريمة بكافة صورها خلال أسبوع؟ ()

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كيف واجهت الشرطة الجريمة بكافة صورها خلال أسبوع؟ (فيديو) كيف واجهت الشرطة الجريمة بكافة صورها خلال أسبوع؟ ()

مصراوي Masrawy

07:25 م الأحد 17 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

4 دقائق ونصف مدة أعده قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية يرصد نتيجة الجهود الأمنية لجهاز الشرطة في التصدي للجريمة بشتى صورها خلال الأسبوع المنقضي.

أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها المُكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

واستهدفت الحملات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي مكافحة جرائم الفساد بكافة صورها، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى، والحفاظ على المال العام.

وتأتي الجهود بالتوازي مع الدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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