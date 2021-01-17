محافظ جنوب سيناء يبحث إقامة سوق حضاري وهايبر بالطور وشرم الشيخ

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جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد بمقر مكتب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لبحث إقامة سوق حضاري وهايبر تجاري في مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ، وذلك في حضور مسؤول شركة "رانجيس" العالمية العاملة في إدارة أسواق الجملة وإنشاء اللوجستيات وطرق إدارتها.

على هامش اللقاء، قال المحافظ إنه ستجرى الاستفادة من خبرة شركة "رانجيس" في إدارة الأسواق بطرق عالمية، لتعظيم الاستفادة الخدمية والمادية، ودعم كافة مدن المحافظة بالمواد الغذائية بطرق علمية، مع توفير جميع السلع للمدن السياحية مثل شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين وطابا، إضافة إلى تلبية متطلبات الفنادق والقرى السياحية.

وأوضح المحافظ أنه وجه الدعوة للدكتور إبراهيم عشماوي، ومندوب شركة " رانجيس" لزيارة طور سيناء وشرم الشيخ، لتكوين رؤية للشركة على أرض الواقع، مضيفًا أن المشروع يخدم القطاع السياحي، خاصةً أنه من المتوقع أن يرتفع عدد السائحين الوافدين للمحافظة إلى 5 ملايين سائح، عقب انتهاء أزمة جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه جرى تطوير مدينة شرم الشيخ والمنتجعات السياحية وإضافة مزارات سياحية جديدة للمدينة، وذلك خلال فترة تراجع القطاع السياحي بسبب أزمة فيروس كورونا، كما جرى الانتهاء من تطوير مدينة سانت كاترين، لتصبح أول مدينة صديقة للبيئة طبقًا لتعليمات رئيس الجمهورية.​

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