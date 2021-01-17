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مساعد وزير التعليم: تكامل الجهود في انتظام الدراسة عن بُعد خلال أول أيام الفصل الثاني

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مساعد وزير التعليم: تكامل الجهود في انتظام الدراسة عن بُعد خلال أول أيام الفصل الثاني مساعد وزير التعليم: تكامل الجهود في انتظام الدراسة عن بُعد خلال أول أيام الفصل الثاني
التقارير أظهرت انسيابية تامة في التوزيع وتواصلاً مستمراً مع الطلاب وأولياء أمورهم

مساعد وزير التعليم: تكامل الجهود في انتظام الدراسة عن بُعد خلال أول أيام الفصل الثاني

أكد مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد انتظام الدراسة -عن بُعد- في منصة مدرستي لطلاب وطالبات المملكة في مراحل التعليم العام مع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني، منوهاً بجهود إدارات التعليم في تنفيذ الخطط والبرامج لبداية جادة ومنتظمة منذ اليوم الأول للدراسة.

وقال "إن مدارس المملكة استقبلت اليوم الطلاب والطالبات لتسلّم كتبهم الدراسية وفق خطة زمنية في عمليات التوزيع وتطبيق الإجراءات الاحترازية"، مبيناً أن التقارير التي وصلت للوزارة من إدارات التعليم أظهرت انسيابية تامة في عمليات التوزيع، وتواصلاً مستمراً مع الطلاب وأولياء أمورهم لتحديد مواعيد التسلّم وتنسيق الحضور.

وأشار إلى أن منصة مدرستي بدأت منذ صباح اليوم تسجيل دخول الطلاب والطالبات من دون ملاحظات، وتم تفاعلهم في الفصول الافتراضية مع معلميهم وفق الجداول والخطة الدراسية المطوّرة، حيث سارت عمليات التعلّم وفق ما هو مخطط له بشكل ميسّر، مفيداً أن منصة مدرستي أتاحت ومكّنت المستفيدين من استثمار جميع الخدمات المتوفرة، والإبداع في تقديم المحتوى للطلاب والطالبات.

ولفت "آل فهيد" إلى أن ما تحقق من نجاح في سير العملية التعليمية عن بُعد يعود إلى دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالإنسان السعودي وتعليمه وتأهيله ليكون منافساً عالمياً، مبيناً أن الجهود مستمرة في مواصلة العمل لخدمة الطالب والطالبة، وتضافر الجهود بين المدرسة وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات لتعزيز نواتج التعلّم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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