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إزالة 32 مبسطًا عشوائيًّا مخالفًا للاشتراطات البلدية في "شرائع مكة"

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تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين

إزالة 32 مبسطًا عشوائيًّا مخالفًا للاشتراطات البلدية في

كثفت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولاتها الرقابية على المباسط والباعة الجائلين في حجز السيارات بالشرائع؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنه تم تنفيذ عدة جولات رقابية بحجز السيارات بالشرائع، أسفر عنها رفع 32 مبسطًا عشوائيًّا مخالفًا للاشتراطات البلدية والشروط الصحية، إضافةً إلى إتلاف كمية من جوالين المياه مجهولة المصدر يستخدمها الباعة الجائلون، مشيرًا إلى اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

إزالة 32 مبسطًا عشوائيًّا مخالفًا للاشتراطات البلدية في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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