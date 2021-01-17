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أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وزير الاتصالات النيجيري التعاون في مواجهة الفكر المتطرف

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أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وزير الاتصالات النيجيري التعاون في مواجهة الفكر المتطرف أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وزير الاتصالات النيجيري التعاون في مواجهة الفكر المتطرف

مصراوي Masrawy

06:41 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وزير الاتصالات النيجيري، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون وتلبية احتياجات الجانب النيجيري في مجال التوعية والمواجهة الإلكترونية، للأفكار المتطرفة، والاستفادة من منهج الأزهر الوسطي في نشر المفاهيم الصحيحة بين الناس.

واستعرض عياد، دور مجمع البحوث الإسلامية سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، أم التوعية المجتمعية من خلال الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلي من خلال وعاظه وواعظاته، وعلى المستوى الدولي من خلال مبعوثيه إلى دول العالم، فضلًا عن الأعمال التي تقوم بها الإدارات واللجان المختلفة للمجمع، والحملات التوعوية والجهود الدعوية لتلبية احتياجات الناس اليومية، والوقوف في مواجهة الأفكار المتطرفة والشاذة.

وتناول اللقاء بيان جهود والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين، وخاصة الأفارقة وما يُقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، والدور العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة، وما تقوم به أكاديمية تدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في تدريب الأئمة من جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

فيما أعرب وزير الاتصالات النيجيري عن تقديره للدور المهم للأزهر الشريف في العالم كله، مؤكدًا على حاجة دول العالم إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، في ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها العالم أجمع.

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