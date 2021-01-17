رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون صندوق تكريم الشهداء

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، فى مجموع مواده، فضلًا عن عدد من الاتفاقيات الدولية.

وأرسل مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه فيه، ويعد هذا المشروع أول مشروع قانون يوافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.