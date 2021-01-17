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الإدارة الهندسية في منطقة الأقصر الأزهرية تتسلم معهد أبو حليمة

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الإدارة الهندسية في منطقة الأقصر الأزهرية تتسلم معهد أبو حليمة الإدارة الهندسية في منطقة الأقصر الأزهرية تتسلم معهد أبو حليمة

مصراوي Masrawy

06:44 م الأحد 17 يناير 2021

الأقصر – محمد محروس:

تسلمت الإدارة الهندسية في منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأحد، معهد أبوحليمة في مدينة أرمنت "رياض أطفال - ابتدائي"، ليكون أول معهد ينضم لخطة العمل في العام الجديد.

قال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، الدكتور خليفة محمد إبراهيم، إن هذه الإنشاءات الحديثة تتم طبقًا لمواصفات الجودة والاعتماد، التي تهيئ للطالب مناخًا تعليميًا متميزًا وترتقي بالتعليم الأزهري على كافة المستويات.

من جانبه، أشار مدير الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، المهندس أحمد بغدادي بدري، إلى أن الجهة المنفذة للمشروع هي الإنتاج الحربي.

أضاف البغدادي أن المبنى يتكون من أربعة طوابق؛ يحتوي الأرضي على غرفة تغذية وغرفة زائرة صحية، وغرفة أخصائي اجتماعي ومخزن، وبوفيه، ودورات مياه للمعلمين والمعلمات والتلاميذ ومصلى.

ويحتوي الدور الأول علوي فيحتوي على ٤ فصول رياض أطفال، وعدد ٢ غرفة إدارة، ودورة مياه رياض أطفال، وغرفة أنشطة، بينما يتكون الدور الثاني علوي من معمل، وغرفة تحضير وعدد ٢ وغرفة إدارة وغرفة شيخ المعهد وعدد ٢ فصل دراسي وصالة كمبيوتر.

كما يضم الدور الثالث علوي ٥ فصول دراسية وغرفة إدارة وصالة أنشطة، بينما الدور الرابع علوي يتكون من ٥ فصول دراسية وغرفة إدارة وصالة مكتبة.​

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