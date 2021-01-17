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سفير كوريا الجنوبية: أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم

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سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم سفير كوريا الجنوبية: أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم

مصراوي Masrawy

06:28 م الأحد 17 يناير 2021

القاهرة - (أ ش أ):
أكد السفير هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى القاهرة، أن أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم، كما أنها تتمتع بسمعة سياحية عظيمة، جاء ذلك خلال لقاءه اليوم /الأحد/ بوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، لبحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي.
وأكد السفير على أهمية دور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ، في توضيح الصورة عن قرب لدى الشباب في البلدين، مؤكداً على أهمية التعاون الشعبي بين مصر وكوريا بوصفه الأكثر أهمية واستمراراً من التعاون الحكومي.
بدوره أشار هيكل إلى قيام وزارة الدولة للإعلام بتنفيذ مبادرة سفراء الإعلام الجديد ، التي ضمت عدداً من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وتكريمهم على ما قدموه من قصص عن مصر توضح الحقائق.
وأكد هيكل إمكانية تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين المؤثرين المصريين والكوريين للتعارف بينهم ،والمساعدة في نشر الحقائق والقصص المصورة عن الأحداث في البلدين وتشجيع زيارة مختلف المواقع السياحية والتراثية والثقافية.
كما رحب هيكل بتبادل الزيارات بين الصحفيين الكوريين والمصريين للاطلاع على أحدث التجارب الإعلامية وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أهمية الإعلام والثقافة في تقوية الروابط بين الشعوب.

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