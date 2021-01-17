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أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

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أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

انتظم اليوم الأحد أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على مقاعد الدراسة الافتراضية مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، لمواصلة رحلتهم التعليمية الاستثنائية عن بعد عبر منصة مدرستي، بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الحالي وسط استعداد وجاهزية تامة بمتابعة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف ومساعديه.

فيما أنهت الإدارة ترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني إلى مكاتب التعليم الخارجية "رنية، الخرمة، تربة، الموية، جنوب شرق، حدادبني مالك، ميسان، الشمال"، وترحيلها كذلك إلى المكاتب الداخلية للبنين والبنات "الشرق، الغرب، الحوية، الجنوب"، وذلك لتوزيعها على الطلبة وأولياء أمورهم مع أول يوم دراسي، وبما يضمن بداية جادة ومتميزة لمواصلة الرحلة التعليمية عن بعد، حيث شرعت المدارس في توزيع المقررات على الطلاب والطالبات وسط إجراءات احترازية لمواجهة المستجد.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن الإدارات كافة بتعليم الطائف ومكاتب التعليم واصلت أعمالها وجهودها المكثفة لتهيئة المتطلبات الدراسية في مختلف المراحل التعليمية لضمان سير الدراسة بالشكل الصحيح مع أول يوم دراسي عن بعد.

وأشار إلى تنفيذ المشرفين التربويين والمشرفات التربويات وفق خطط، لجولات إشرافية لتقديم الدعم للمدارس وتذليل العقبات والاطمئنان على انتظام الدراسة وسيرها بالشكل الصحيح.

وحث "اللهيبي" الطلاب والطالبات على الانضباط المدرسي عبر منصة مدرستي، والعمل على الجد والاجتهاد منذ اليوم الأول لتحقيق التحصيل الدراسي المتميز، مشيداً بجهود أولياء الأمور ودورهم البارز في نجاح الرحلة التعليمية عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول، مؤملاً مواصلة جهودهم لتحقيق النجاح والتفوق لأبنائهم وبناتهم الطالبات.

أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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