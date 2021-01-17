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لندن "تكثف" مفاوضاتها للإفراج عن معتقلة بريطانية في إيران

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لندن "تكثف" مفاوضاتها للإفراج عن معتقلة بريطانية في إيران لندن "تكثف" مفاوضاتها للإفراج عن معتقلة بريطانية في إيران

مصراوي Masrawy

06:15 م الأحد 17 يناير 2021

لندن - (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأحد أن بريطانيا "كثفت" مفاوضاتها للإفراج عن الإيرانية-البريطانية نازنين زاغري راتكليف المعتقلة في إيران منذ 2016.

وحكم على زاغري راتكليف التي كانت تعمل في مؤسسة طومسون رويترز، بالسجن خمس سنوات بعدما دينت بـ"محاولة قلب النظام" في الجمهورية الإسلامية وهو ما تنفيه.

وتخضع حاليًا لنظام السوار الإلكتروني.

وتأمل وفقا لعائلتها في العودة إلى بريطانيا خلال سبعة أسابيع بعد انتهاء عقوبتها بالسجن لخمس سنوات.

وأعلن راب الذي على اتصال بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف أن بريطانيا تبذل كل ما في وسعها "للإفراج عنها فورًا. ليس خلال سبعة أسابيع بل في أقرب فرصة".

وصرح لقناة "سكاي نيوز" "لقد كثفنا هذه المفاوضات ولن نوفر جهدًا لتحقيق هذه الغاية".

وتابع أنه في ضوء وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض "قد يكون هناك إمكانات إضافية".

وأعلن ريتشارد راتكليف زوج نازنين زاغري لفرانس برس أن "تكثيف" المباحثات "موضع ترحيب"، وحتى وإن كنا نسمع ذلك منذ فترة.

وأضاف "سيكون من المقلق" ألا تتمكن من مغادرة إيران لدى انتهاء عقوبتها مشيرا إلى أن زوجته تحتسب الأسابيع المتبقية على روزنامة معلقة على حائط تسميها "العد العكسي نحو الحرية".

وكانت اعتقلت مع ابنتها في أبريل 2016 في إيران حين قدمت لزيارة عائلتها، ثم حكم عليها بالسجن خمس سنوات.

وفي الربيع سمح لها بالخروج مؤقتا من سجن ايوين في طهران بسبب تفشي المستجد ووضعت في الإقامة الجبرية لدى والديها مع سوار إلكتروني.

وفتح بحقها إجراء قانوني ثان في إيران بتهمة الدعاية ضد النظام لكن هذه المحاكمة ارجئت مطلع نوفمبر بدون تحديد أي موعد جديد ما يعطي الأمل بإسقاط هذه الملاحقات.

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