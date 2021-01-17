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قبل ترويجه بالسوق السوداء.. إحباط تهريب 1.2 طن سكر تمويني بالإسكندرية

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قبل ترويجه بالسوق السوداء.. إحباط تهريب 1.2 طن سكر تمويني بالإسكندرية قبل ترويجه بالسوق السوداء.. إحباط تهريب 1.2 طن سكر تمويني بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

06:12 م الأحد 17 يناير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

أحبطت أجهزة مديرية والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الأحد، تهريب 1.2 طن سكر تمويني مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.

قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحاظة، محمد سعد الله، إن إدارة تموين برج العرب نفذت حملة مكثفة في نطاقها، للرقابة على الدعم الذي تقدمه الدولة، حرصًا على وصوله لمستحقيه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، حيث ضبطت كمية من السكر التمويني المدعم، قدرها 1200 كيلو جرام، محملة على سيارة نقل، تمهيدًا لترويجها بالسوق السوداء.

وأوضح معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، المهندس محمود القلش، أنه جرت مصادرة الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية. ​

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