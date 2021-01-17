برلماني يطالب باستقطاع 5% من رواتب النواب لصالح "صندوق الشهداء"

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

طالب النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، بإضافة تعديل على مشروع قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، باستقطاع 5% من رواتب أعضاء مجلس النواب لصالح الصندوق، وليس مجرد التبرع.

جاء ذلك في الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، مؤكدًا أن الدعم والمساندة من نواب البرلمان لأسر الشهداء لابد أن يكون بترجمة حقيقة علي أرض الواقع، مطالبًا بأن يتم الاستقاع لنسبة الـ5%من رواتب النواب لصالح هذا الصندوق ودعمًا للموارد.

كما طالب هندي بضم شهداء الجيش الأبيض من الأطباء لصندوق التكريم، مضيفًا أن تضحياتهم كبيرة ولابد أن يتم الاهتمام بأسرهم.

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