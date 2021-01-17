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السودان: رئيس السيادة والمكون العسكري فيه يطلعان على الأحداث بدارفور

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السودان: رئيس السيادة والمكون العسكري فيه يطلعان على الأحداث بدارفور السودان: رئيس السيادة والمكون العسكري فيه يطلعان على الأحداث بدارفور

مصراوي Masrawy

06:00 م الأحد 17 يناير 2021

الخرطوم - (أ ش أ):
أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على تطورات الأحداث بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور (في غرب السودان).
وقال مدير عام قوات الشرطة السودانية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، في تصريح صحفي "إن اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع قدمت تقريرا لرئيس مجلس السيادة بمكتبه، بحضور المكون العسكري، حول الأحداث بمدينة الجنينة وأسبابها ومآلاتها ونتائجها".
وأضاف أن اللقاء تناول مجمل الأحداث بولاية غرب دارفور والجنينة بوجه خاص، وأصدر عددا من القرارات والتوجيهات التي من شأنها إعادة الأمور إلى طبيعتها وجعل الولاية آمنة مستقبلا.
وحث مدير عام قوات الشرطة، المواطنين على الاحتكام لصوت العقل والتعاون مع الأجهزة الأمنية، داعيا قيادات المجتمع المدني إلى القيام بدورها والإسهام في احتواء الأحداث.
واندلعت أحداث عنف في ولاية غرب دارفور خلفت عددا من القتلى والجرحى، وقرر مجلس الوزراء السوداني إرسال وفد رفيع المستوى بشكل عاجل إلى مدينة الجنينة، برئاسة النائب العام تاج السر الحبر، يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية، لمتابعة الأوضاع فيها واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية.

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