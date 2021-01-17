أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول -
وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية" -
الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19 -
المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية -
جريمة بشعة .. يجرد رضيعته من ملابسها بالشارع في البرد القاسي -
الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة -
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية -
هكذا تحاربين تجاعيد اليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

«الكونسلتو» يطلق أكبر موسوعة دوائية لخدمة القراء

Print
«الكونسلتو» يطلق أكبر موسوعة دوائية لخدمة القراء «الكونسلتو» يطلق أكبر موسوعة دوائية لخدمة القراء

مصراوي Masrawy

05:31 م الأحد 17 يناير 2021

القاهرة - مصراوي:

طلق موقع «الكونسلتو» أول موقع طبي متخصص في أحد إصدارات مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع "مصراوي - يلا كورة - شيفت"، خدمة جديدة تمكن القاريء من التعرف على كل الأدوية والعقاقير الطبية المتداولة في مصر، وآلية استخدامها وآثارها الجانبية وجرعاتها، والفئات الممنوعة من تناولها عبر موسوعة دوائية ضخمة.

ويمكن البحث عن الأدوية عن طريق كتابة اسم الدواء باللغة العربية في خانة البحث داخل الموسوعة، كما يمكن كذلك البحث عن اسم الدواء بنفس الطريقة باللغة الإنجليزية، عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)

واعتمد «الكونسلتو» في إطلاق الموسوعة على أحدث المراجع العلمية العالمية للإجاية على كافة أسئلة القراء المتعلقة بكافة أصناف الأدوية المختلفة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

شبكة عيون الإخبارية