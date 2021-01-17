«الكونسلتو» يطلق أكبر موسوعة دوائية لخدمة القراء

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مصراوي Masrawy

القاهرة - مصراوي:

طلق موقع «الكونسلتو» أول موقع طبي متخصص في مصر أحد إصدارات مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع "مصراوي - يلا كورة - شيفت"، خدمة جديدة تمكن القاريء من التعرف على كل الأدوية والعقاقير الطبية المتداولة في مصر، وآلية استخدامها وآثارها الجانبية وجرعاتها، والفئات الممنوعة من تناولها عبر موسوعة دوائية ضخمة.

ويمكن البحث عن الأدوية عن طريق كتابة اسم الدواء باللغة العربية في خانة البحث داخل الموسوعة، كما يمكن كذلك البحث عن اسم الدواء بنفس الطريقة باللغة الإنجليزية، عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)

واعتمد «الكونسلتو» في إطلاق الموسوعة على أحدث المراجع العلمية العالمية للإجاية على كافة أسئلة القراء المتعلقة بكافة أصناف الأدوية المختلفة.